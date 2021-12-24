ذا هيل: الديمقراطيون يبحثون عن طريقة لتقليص مشروع قانون بايدن لتمريره

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الزخم لتضييق نطاق حزمة الإنفاق الاجتماعي والمناخ التي وضعها الرئيس الأمريكى جو بايدن يتزايد، حيث يبحث الديمقراطيون عن طريقة لتمرير مشروع القانون من خلال مجلس الشيوخ بدعم من السناتور جو مانشين، وذلك من خلال تقليص حجمها.

كان أوقف الديمقراطى مانشين فعليًا مشروع قانون واسع النطاق، يُعرف باسم قانون إعادة البناء بشكل أفضل، يوم الأحد من خلال الإعلان عن معارضته ، مما أدى إلى خيبة أمل شديدة وإغضاب البيت الأبيض وزملائه الديمقراطيين في الكونجرس.

بعد أيام ، لا يزال الألم لاذعًا ، لكن الديمقراطيين يبحثون بنشاط عن حلول قد تجد دعما مع سناتور فرجينيا الغربية المحافظ ، الذي يعد تصويتًا ضروريًا في مجلس الشيوخ 50-50 المقسم بالتساوي بين الحزبين.

ويعتقد المشرعون الديمقراطيون وجماعات الضغط والخبراء في مراكز الأبحاث أنه قد يتم كسب دعم مانشين إذا تمت مراجعة القانون ليشمل عددًا أقل من البرامج لفترة أطول من الوقت.

وقال بن ريتز ، مدير مركز تمويل مستقبل أمريكا في معهد السياسة التقدمية ، الذي دعا إلى مشروع قانون يتضمن عددًا أقل من البنود: "هذا هو الطريق إلى الأمام هنا".

وأضاف ريتز: "بدأ معظم الحزب في الالتفاف حول ذلك".

يعتقد بعض الديمقراطيين أن حزبهم قد أخطأ في زيادة حجم مشروع القانون في المقام الأول.

ودفع التقدميون في البداية برنامجا بقيمة 6 تريليونات دولار قبل أن يتراجعوا إلى 3.5 تريليون دولار - جزئيًا للإشارة إلى أن التخفيض يمثل تنازلاً من جانب حزبهم.

وثبت أن الرقم الأدنى مرتفع للغاية بالنسبة لمانشين وزميلته السناتور الديمقراطية كيرستن سينيما، ومع ذلك ، أقر مجلس النواب في نهاية المطاف نسخة بقيمة 2 تريليون دولار تقريبًا من خطة إنفاق بايدن في نوفمبر ، والتي تضمنت عددًا من البنود الرئيسية التي كانت مؤقتة. على سبيل المثال ، تضمن مشروع القانون أحكامًا لتمديد مبلغ الائتمان الضريبي للأطفال لمدة عام واحد ، وإنشاء برنامج شامل لمرحلة ما قبل المدرسة لمدة ست سنوات.