حصاد 2021.. تنفيذ 19 مشروعا فى الرى بـ237 مليون جنيه وتبطين 368 كم ترع ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف خلال السنوات السبعة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الرى ، حيث تم تنفيذ 19 مشروعاً في قطاع الري بتكلفة 237 مليون جنيه.

وشهدت محافظة بنى سويف إنشاء محطتي ري "سيدمنت أ، قوطة"، واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين، بالاضافة الى محطة طلمبات بني صالح، لتحسين الصرف الزراعي لزمام 40 ألف فدان، احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمناطق "قشيشة الأولى والثالثة، غرب اليوسفى الثانية "ب"، قبلي سليم ب، أشمنت الشرقى.

من جانبة قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف في تصريحات صحفية انه تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريباً من الترع بتكلفة زادت عن 871 مليون جنيها ،حيث يجري العمل في تنفيذ 39 عملية.

متابعا : فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 686.9 كم تقريباً بتكلفة مليار و748مليون جنيها، لتخدم 244ألف و88 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9كم تقريباً تخدم زمام 181 ألف و470 فدانا باعتمادات مليار و438 مليون جنيهاً تقريباً، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها نحو 99 كم تقريباً تخدم زمام 62ألف و618 فدانا.