حصاد 2021.. تنفيذ مشروعات بالقطاعات التنموية والخدمية بفاقوس بتكلفة 45 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أستعرض محمد عبد العزيز حجازى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالشرقية ، تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدميه في القطاعات التنموية المختلفة.

وأوضح أنه جارى إنشاء مبني الحملة الميكانيكية وإستكمال إستراحة المركز ، واستكمال جراج الوحدة المحلية بسواده، واستكمال سقف وجراج السماعنة ، واستكمال جراج الوحدة المحلية بالغالي ، وتشطيب الدور الأول علوى وبناء الدور الثانى علوى بالصالحية ، ورصف عدد من شوارع المدينة وإنشاء غرف لتصريف مياه الأمطار ورصف طريق فاقوس - عمار بطول 10 كيلو وإستكمال حائط ساند علي بحر فاقوس.

وإنشاء حائط ساند علي بحر فاقوس بكفر شاويش ، وإنشاء حائط ساند علي بحر فاقوس بالدميين وإستكمال تغطية خليج البتانوني وشراء سيارة نقل كبيرة وشراء 6 لودر متحرك وشراء مهمات نظافة وشراء مهمات وأدوات للاناره العامة بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون و 275 ألف جنيه وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى، أكد تكثيف حملات النظافه اليوميه ، فيتم رفع قمامه ومخلفات صلبة من المدينة ومن الوحدات المحلية بإجمالي 111 طن قمامه ومخلفات يومياً فضلا عن حمله من وحدة التدخل السريع أسبوعياً بسيارات الوحدات المحلية بمركز فاقوس بواقع 16 سيارة ، يتم خلالها رفع 1000 طن شهريا من القمامة والمخلفات من اماكن التجمعات بداخل المدينة وفقا للخطة الموضوعة وتقوم وحدة التدخل البيئى السريع للمحافظة برفع 2000 طن من المقلب الوسيط، إلى الظهير الصحراوى بالمقلب العمومى بأبو شلبى مرة كل 3 شهور أو عند الحاجة بالإضافة لأعمال تسوية وتمهيد الشوارع بالجليدر وقص وتهذيب الاشجار وغسيل الأرصفة والبلدورات يوميا .

كما شكلت لجان للمرور على المحال التجارية ومراكز الدروس والكافتريات لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتم تنفيذ 178 قرار غلق لانشطه تجاريه بدون ترخيص و206 قرار غلق لمراكز الدروس الخصوصية. ولفتح الطريق أمام حركة السيارات، تم تحرير 166 محضر اشغال وإزالة 70 حاله اشغال ورفع 1400 حاله إشغال، فضلاً عن المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وتم غلق 8 مقاهي وتحريز 85 شيشة.

كما قامت رئاسة مدينة فاقوس بحملة لرفع الاعلانات غير المرخصة وتم ازاله 275 اعلان غير مرخص، بازاله 42 حالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة فدان و2 قيراط، وخلال الموجه ال 18 تم تنفيذ قرارات الازالة لعدد 1002 حاله تعدي علي مساحة 161661متر مباني و72 فدان و2 قيراط زراعة.