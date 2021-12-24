اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حصاد مشروعك بالأقصر فى 2021.. تمويل 631 مشروعا بتكلفة 131 مليون جنيه

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:00 م
حصاد مشروعك بالأقصر فى 2021.. تمويل 631 مشروعا بتكلفة 131 مليون جنيه حصاد مشروعك بالأقصر فى 2021
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت محافظة الأقصر عن حصاد عام 2021 فى قطاع الاستثمار والمشروعات القومية للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك"، والتى تعد واحدة من أهم المشروعات القومية التى انطلقت خلال الفترة الماضية، فى إطار الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

 

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن برنامج "مشروعك" يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية.

 

وأضاف محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، أن المشروعات القومية للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك" خلال عام 2021 قامت بتمويل 631 مشروع بقيمة 131 مليون جنية ووفرت إجمالى 2000 فرصة عمل، حيث بلغ عدد المستهدفين من بداية المشروع 4093 شخص، حيث تم عمل مشروعات شملت 1593 مشروعات صغيرة، و2500 متناهية الصغر، وذلك بإجمالى مبالغ مقترضه 569 مليون جنيه، وبإجمالى فرص عمل بلغت 13000  فرصة عمل.

 

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مجالات المشروعات ضمن برنامج مشروعك شملت مايلي:-"مزارع طيور - مواشى- أدوات كهربائيه- أجهزةكهربائية – فلاتر – مبردات الهواء – بيع زيوت سيارات – أدوات منزليه - بقاله - ملابس – كوافير – مواد غذائية - مطاعم – ماكولات – حلوى من عجين – ورش – مغسله – بيع محمول - اكسسوارات – مستحضرات تجميل – منظفات وغيرها".

 

وشدد المستشار مصطفى ألهم، على أنه يهدف هذا المشروع القومي إلى تذليل العقبات أمام المواطن وجهات التمويل المختلفة ؛ عن طريق التعاون بين المواطن والدولة والبنك وتشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم إنتظار الوظيفة الحكومية، موضحاً أنه يمكن التقدم إلى مقرات المشروع بالمدن الآتية:- "مدينة الزينية - مدينة الاقصر - مدينة البياضية - مدينة القرنة - مدينة الطود - مدينة أرمنت - مدينة إسنا"، موضحاً أنه من خلال "مشروعك" تقدم فرص للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة وقروض ميسرة، بالتنسيق مع البنوك الداعمة لمشروعك وتسهيل الإجراءات المطلوبة، حيث تشمل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب سحب قرض من مشروعك، بالنسبة للقرض من 1000 جنية حتى 30 ألف جنية ما يلى:- "إستمارة طلب الحصول على قرض مكتوبة بخط واضح ومقروء - صورة بطاقة الرقم القومى سارية للعميل والضامن – عقد إيجار موثق وإثبات تاريخ من الشهر العقارى بحد أدنى 5 سنوات - إيصال مرافق حديث |"كهرباء- مياه" وألا يكون مضى عليه ثلاث شهور".


الاقصر

مبادرة مشروعك

تمويل مشروعات الشباب

حصاد 2021

فرص عمل للشباب

حصاد عام 2021

المشروعات الصغيرة

حصاد الاقصر فى 2021

برنامج مشروعك

اخبار المحافظات

مشروعات الشباب بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد المنطقة الصناعية بالبغدادى بالأقصر 2021.. حصول 70مستثمرا على رخص مبانى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:29 ص

حياة كريمة.. ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت "الليلة الكبيرة" فى القرى الأكثر احتياجا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:17 ص

ثقافة الأقصر تناقش مزايا وعيوب التكنولوجيا وتقدم أمسيات شعرية متنوعة.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:36 ص

حصاد الطرق بالأقصر فى 2021.. رصف 82 كيلو بالمدن بتكلفة 224 مليون جنيه

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:28 ص

حياة كريمة بالأقصر: 8100 مشروع فى محافظات الصعيد بتكلفة 180مليار جنيه

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:51 م

مدير الرعاية الصحية بالأقصر لـ"إكسترا نيوز": تشغيل 5 مستشفيات و59 وحدة طبية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة