حصاد المنطقة الصناعية بالبغدادى بالأقصر 2021.. حصول 70مستثمرا على رخص مبانى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد العمل فى منطقة البغدادى الصناعية الأولى على أرض الأقصر لدخول عالم الصناعة خلال 2021، حيث أنه تقام المنطقة الصناعية بالبغدادى على مساحة 311 فدان وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعة، وتتنوع أنشطة تلك المشروعات كما يلي: "غذائى ودوائى وهندسى وكهربائى وإلكترونى ومواد بناء ومعارض".

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه بالنسبة للموقف التنفيذى للمنطقة الصناعية حتى نهاية عام 2021 الجارى، بلغت نسب تنفيذ الكهرباء 90% كمرحلة ثانية، والمياه 95%، والطرق 95% بتمهيد دون رصف، والصرف الصحى 95%، وبالنسبة للمصانع التى تم تخصيصها بالمنطقة بلغت 102 مصنع، أما المصانع التى تم تشغيلها فقد بلغت 10 مصانع، كما حصل 70مستثمر على رخصة مبانى وشرعوا بأعمال البناء و3 لم يحصل على رخصة مبانى، وعدد 19 تم سحب الأرض من قبل الهيئة.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال السنوات الماضية شهدت محافظة الأقصر، تطور كبير وخطوات فى الطريق الصحيح نحو دخول عالم الصناعة عبر فتح الإستثمار فى أول منطقة صناعية وهى منطقة البغدادي الصناعية، بتوفير 311 فدان بها عشرات القطع المرفقة لعمل عدد من المصانع المختلفة، وتم إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، بجانب إنهاء 206 وحدة جاهزة للمستثمرين فى مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة "غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء".

ويضيف محافظ الأقصر، أنه فى منطقة البغدادي الصناعية بمحافظة الأقصر، يتم تقديم كافة أوجه الدعم لرجال القطاع الصناعي بالمحافظة حيث تولي المنطقة الصناعية بالبغدادي اهتماما كبيراً، حيث يجري فحص كافة تفاصيل العمل بالمدينة والإنشاءات وخطوات بناء المصانع الجديدة، والتي من المقرر أن تفتح للمحافظة آفاق صناعية جديدة، موضحاً أن المنطقة الصناعية بالبغدادي صدر لها من قبل قرار تخصيص لمساحة 200 فدان برقم 234 لسنة 2009، كما صدر قرار آخر من رئيس الجمهورية برقم 36 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 53 فدانا، والقرار الثالث صدر من رئيس مجلس الوزراء بأرقام 21 و22 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 58 فدانا آخري، وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بالبغدادي 311 فدانا.