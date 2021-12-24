اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

حرس الحدود المغربى يعثر على جثتين قرب حدوده الشرقية مع الجزائر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:00 م
حرس الحدود المغربى يعثر على جثتين قرب حدوده الشرقية مع الجزائر الشرطة المغربية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على  الحدود الشرقية مع الجزائر، عثر حرس الحدود المغربي مساء يوم الخميس على جثتين لشابين من المهاجرين من دول جنوب الصحراء.

 ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادرها أن الجثتين لم تكونا تحملان آثار عنف، ووجدتا "بمحاذاة الشريط الحدودي الشرقي على مستوى الجماعة القروية (رأس عصفور)، التابعة لإقليم جرادة والبعيدة عن مدينة وجدة بحوالي 12 كيلومترا".

وأوضحت مصادر الصحيفة أن المهاجرين الشابين توفيا بسبب "الجوع أثناء محاولتهما العبور من الحدود الجزائرية إلى التراب المغربي".

وأفيد بأن الجثتين نقلتا على الفور إلى مشرحة مستشفى الفارابي في مدينة وجدة، لإجراء الفحوصات واستكمال التحقيقات.

 

 


الجزائر

الحدود الجزائرية

الحدود المغربية

اخبار المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة