جارديان: جونسون لجأ لتعاليم المسيح للحث على الجرعات المعززة برسالة الكريسماس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لجأ إلى تعاليم السيد المسيح لحث الجمهور على الحصول على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا ، في رسالة صدرت بمناسبة عيد الميلاد الذي قال إنه سيكون "أفضل بكثير" من العام الماضي.

وفي رسالة فيديو تم تصويرها أمام شجرة عيد الميلاد في داونينج ستريت ، احتفل رئيس الوزراء بأفراد الجمهور الذين "يحصلون على الجرعات ليس فقط لأنفسهم، ولكن من أجل الأصدقاء والعائلة وكل من نلتقي بهم".

وقال "هذا، بعد كل شيء، هو من تعاليم السيد المسيح ، الذي تمثل ولادته قلب هذا العيد الهائل - أننا يجب أن نحب جيراننا كما نحب أنفسنا".

ورددت كلماته الرسالة التي بعث بها رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي ، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أود أن أقول، اذهب وأحصل على جرعة معززة، احصل على اللقاح. إنها الطريقة التي نحب بها جارنا. محبة قريبنا هي ما قال لنا السيد المسيح أن نفعله. إنه عيد الميلاد، افعل ما قاله ".

وقال رئيس الوزراء إنه لا يستطيع القول إن الوباء انتهى، لكنه أشار إلى أن الكثير من الناس تمكنوا من الاحتفال مع عدد أكبر من أفراد الأسرة هذا العام أكثر من الماضي.

وقال "إذا كنت بحاجة هذا العام إلى ديك رومي أكبر وهناك المزيد من الطعام الذى يجب تقشيره والمزيد من الغسيل للقيام به ، فهذا أمر جيد ، لأن هذه الطقوس مهمة للغاية. وآمل أن يستمتع الناس بعيد الميلاد هذا العام بشكل أكبر بسبب ما فاتنا العام الماضي ".