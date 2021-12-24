اليوم السابع
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تعرف على 17 تجمعا تنمويا شيدتها الدولة لتبث الحياة فى عمق صحراء سيناء

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:00 ص
تعرف على 17 تجمعا تنمويا شيدتها الدولة لتبث الحياة فى عمق صحراء سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شيدت الدولة على أرض سيناء 17 تجمعا تنمويا بعثت الحياة فى مناطق كانت منسية فى عمق سيناء ، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن هذه التجمعات بين المشروعات التى افتتحها الرئيس خلال فترات سابقة على أرض سيناء التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد"، وهى من بين 17 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 10 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.
 
وأضاف: كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية، ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة والذى يقع بوسط سيناء وبه خمس تجمعات وهى: تجمع أم فروث بقرية المغارة، وتجمع ك 61 بقرية بغداد، وتجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، وتجمع النوافعة بقرية المغفر، وتجمع خشم الجاد بقرية إخرم.
 
وأشار إلى أن مركز نخل بوسط سيناء فيضم 6 تجمعات وهى : وتجمع طويل الحامض، تجمع الخفجة، تجمع النثيلة 1، تجمع النثيلة 2، تجمع أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد، وفى محافظة جنوب سيناء بمركز راس سدر وبه 4 تجمعات وهى : تجمع النهايات، تجمع الحمة، تجمع الطيبة بقرية وادى جعده، تجمع السحيمى، ويضم مركز سانت كاترين 3 تجمعات وهى :تجمع وادى سعال، تجمع سهل القاع، تجمع اسلا وعريق.
 

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