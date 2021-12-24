اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:04 ص
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تطوير شامل لمدينة العريش فى شمال سيناء بإنشاء محاور جديدة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:00 ص
تطوير شامل لمدينة العريش فى شمال سيناء بإنشاء محاور جديدة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، إن مدينة العريش تشهد أعمال إنشاء محاور جديدة، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية فى المحور الساحلى بشارع الفاتح "البحر"، من منطقة كنتاكى حتى فرق الأمن بالمساعيد بالعريش، حيث يجرى إنشاء 3 محاور أساسية ضمن المخطط الذى يجرى تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لخدمة جميع المناطق بالعريش.

وأشاد نائب المحافظ بالمواطنين لالتزامهم بكافة التعليمات وتغيير خطوط السير أثناء العمل بالمحاور، موجها الشكر لهم لتحملهم بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية، متمنيا استمرار التعاون لحين انتهاء الأعمال وللصالح العام، ومسئولية مجلس مدينة العريش فى الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وتوفير المرافق الخدمية المختلفة فى كل مرحلة تباعًا طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأكد سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بتوصيل المرافق والبنية التحتية بالمحور الساحلى بالعريش في مرحلته الحالية للأعمال بشارع العشرين وحتى نادى الشرطة على مسافة 500 متر، وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير المرافق الخدمية للمواطنين واستمرار عملها وتوفير البدائل المناسبة لها خلال تنفيذ الأعمال حرصا على مصالح المواطنين، وكذا الانتهاء من توصيل الكابلات ومعدات نقل المرافق ومدها إلى المواطنين للاستفادة منها، وعدم تأثرهم بها في الموعد المحدد.


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