اليوم السابع
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تداول 1512 طن بضائع و476 شاحنة و62 سيارة و12150 طن بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:00 ص
تداول 1512 طن بضائع و476 شاحنة و62 سيارة و12150 طن بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 1512 طن بضائع عامة ومتنوعة و476 شاحنة و 62 سيارة ملاكى و12150 طن بروبولين و 5 طن ذرة، وشملت حركة الصادرات 711 طن بضائع عامة و245 شاحنة و 17 ملاكى وتصدير 5 طن ذرة الى اليمن .

كما شملت حركة الواردات 801 طن بضائع عامة و 231 شاحنة و 45 ملاكى و12150 طن مادة البروبلين ويتواجد 11 سفن على ارصفة الموانئ ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و 37 ملاكى و السفينة دليلة بحمولة 83 شاحنة و 7 ملاكى وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 6 ملاكى و السفينة امل بحمولة 99 شاحنة و8 ملاكى

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 85 شاحنة بحمولة 726 طن بضائع عامة و 75 طن ترانزيت الى ليبيا و1 ملاكى وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طن و 3 ملاكى .

واستقبلت ميناء السويس السفينة NAVIGATOR TAURUS بحمولة 12150طن بمادة البروبلين قادمة من الامارات، وتم مغادرة السفينة تراست بحمولة 5 طن ذرة متجهة إلى اليمن.

 


ميناء سفاجا

ميناء السويس

ميناء نويبع

اخبار اليوم

موانئ البحر الأحمر

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