وصول 4000 طن ردة قادمة من اليمن وتداول 856 طن بضائع بموانىء البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 856 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 338 شاحنة و 38 سيارة ملاكي و 4000 طن ردة، حيث شملت حركة الصادرات 856 طن بضائع عامة و 151 شاحنة و 28 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن و 187 شاحنة و 10 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ .

و استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة و 1 ملاكي، كما غادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و 25 ملاكي والسفينة KUWANA فارغة متحهة الي ابو زنيمة .

كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم مغادرة 42 شاحنة بحمولة 856 طن .