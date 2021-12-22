اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:27 ص
أكرم القصاص
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وصول 4000 طن ردة قادمة من اليمن وتداول 856 طن بضائع بموانىء البحر الأحمر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:29 ص
وصول 4000 طن ردة قادمة من اليمن وتداول 856 طن بضائع بموانىء البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 856 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 338 شاحنة و 38 سيارة ملاكي و 4000 طن ردة، حيث شملت حركة الصادرات 856 طن بضائع عامة و 151 شاحنة و 28 ملاكي.

 
كما شملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن  و 187 شاحنة و 10 ملاكي  ويتواجد 12  سفن علي ارصفة الموانئ .
 
و استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية  بحمولة 85 شاحنة و 1 ملاكي، كما غادرت السفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 109 شاحنة و 25 ملاكي  والسفينة KUWANA فارغة متحهة الي ابو زنيمة .
 
كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم مغادرة  42 شاحنة بحمولة 856 طن .

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