اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحقيقات حادث الشيخ زايد تكشف: كريم الهوارى كان يقود سيارته بسرعة فائقة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:30 ص
تحقيقات حادث الشيخ زايد تكشف: كريم الهوارى كان يقود سيارته بسرعة فائقة حادث زايد - صورة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على نص تحقيقات نيابة 6 أكتوبر الكلية مع كريم محمد تقي الدين زكي الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد، الذى أسفر عن مقتل 4 طلاب، وتعاطي المواد المخدرة والمشروبات الكحولية أثناء قيادة سيارته.

وقال هشام فتحى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إن الشاهد الخامس قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث نجم عنه وفيات، فانتقل إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين قيام المتهم كريم الهواري بالاصطدام بالمركبة التى تقل المتوفيين إلى رحمه مولاهم، وأن تحرياته توصلت أن سبب وفاة المتوفيين إلى رحمه مولاهم قيادة المتهم لمركبته الرياضية بسرعة فائقة غير مقررة قانونا تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة، وأنه اصطدم بهم من الخلف فانقلبت سيارتهم عدة مرات لمسافة 100 متر تقريبا، وأنه انصرف رفقة أحد الأشخاص.

وكانت مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل من واقع التحقيقات التى حصلت عليها اليوم السابع.

أقوال الشهود

قال محمد عبد الله 27 سنة نائب مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إنه تلقى إخطارا بوقوع حادث نجم عنه وفيات فانتقل لمكان الحادث وبالفحص تبين قيام المتهم مالك السيارة بالاصطدام بالسيارة التي تقل المتوفين، وعزى سبب الحادث إلى قيام السيارة قيادة المتهم بالاصطدام بالسيارة التوفين وأدى إلى انقلابها عدة مرات ودفعتها لمسافة 100 متر تقريبا نجم عنها وفاتهم وتهشم السيارة، وتمكنت القوات المرفقة له باستخراج جثامين المتوفين من السيارة ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد العام.

 


كريم الهوراي

حادث تصادم الشيخ زايد

حادثة الشيخ زايد

طلاب الشيخ زايد

اخبار الحوادث

حادث زايد

اخبار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التحريات فى قضية الشيخ زايد.. المتهم اصطدم بسيارة المتوفين ودفعها 100 متر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:00 ص

معلومات صادمة فى تحقيقات حادث الشيخ زايد.. الشهود: سيارة الضحايا طارت 150 مترا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:23 ص

خبطتهم وأغمى عليا.. اعترافات كريم الهوارى بحادث الشيخ زايد.. فيديو

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:00 م

"اليوم السابع" يواصل نشر نص التحقيقات فى قضية حادث الشيخ زايد.. شهود: شمينا ريحة خمرة تفوح من فم المتهم كريم الهوارى ودفع سيارة الضحايا 150 مترا.. وصاحب كاميرات المراقبة: "جالي أشخاص ادعوا صفة قضائية لإتلافها"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:45 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة