تحقيقات حادث الشيخ زايد تكشف: كريم الهوارى كان يقود سيارته بسرعة فائقة

حصلت "اليوم السابع" على نص تحقيقات نيابة 6 أكتوبر الكلية مع كريم محمد تقي الدين زكي الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد ، الذى أسفر عن مقتل 4 طلاب، وتعاطي المواد المخدرة والمشروبات الكحولية أثناء قيادة سيارته.وقال هشام فتحى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إن الشاهد الخامس قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث نجم عنه وفيات، فانتقل إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين قيام المتهم كريم الهواري بالاصطدام بالمركبة التى تقل المتوفيين إلى رحمه مولاهم، وأن تحرياته توصلت أن سبب وفاة المتوفيين إلى رحمه مولاهم قيادة المتهم لمركبته الرياضية بسرعة فائقة غير مقررة قانونا تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة، وأنه اصطدم بهم من الخلف فانقلبت سيارتهم عدة مرات لمسافة 100 متر تقريبا، وأنه انصرف رفقة أحد الأشخاص.

وكانت مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل من واقع التحقيقات التى حصلت عليها اليوم السابع.

أقوال الشهود

قال محمد عبد الله 27 سنة نائب مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إنه تلقى إخطارا بوقوع حادث نجم عنه وفيات فانتقل لمكان الحادث وبالفحص تبين قيام المتهم مالك السيارة بالاصطدام بالسيارة التي تقل المتوفين، وعزى سبب الحادث إلى قيام السيارة قيادة المتهم بالاصطدام بالسيارة التوفين وأدى إلى انقلابها عدة مرات ودفعتها لمسافة 100 متر تقريبا نجم عنها وفاتهم وتهشم السيارة، وتمكنت القوات المرفقة له باستخراج جثامين المتوفين من السيارة ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد العام.