بطول 19 كم وتكلفة 1.5 مليار جنيه.. شاهد محور الشهيد باسم فكرى على أرض قنا

قنا صابر سعيد

ساعات ينتظرها أهالي محافظة قنا لظهور المشروع العملاق علي أرض المحافظة الذي تمناه أبناء الشرق والغرب بمدينتي نقادة وقوص لتسهيل حركة المواصلات والنقل والقضاء علي خطورة المعديات النيلية وتنشيط حركة التجارة بين المدن وببعضها البعض.



يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن محور الشهيد باسم فكري "نقادة-قوص"

1. يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه



2يشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا

3. يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف

4. تكلفته مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

5. يساهم المحور فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي

6. تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

7. يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.



8. سيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.

9. وافقت وزارة النقل على إطلاق اسم الشهيد الرائد باسم فكرى أحمد طه على محور قوص – نقاده، تخليدا لذكرى الشهيد والدور البطولى الذى قام به لضبط الخارجين عن القانون، تلبية لمطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن أمن واستقرار وطننا الغالي، وبناءً على طلب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية وأهالى قنا.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن غلق محور الشهيد باسم فكري، اعتبارا من الخميس، وذلك لأعمال الدهانات وتثبيت العلامات الإرشادية ولحين انتهاء أعمال الصيانة لافتتاحه.

وتفقد وزير النقل، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، محور الشهيد باسم فكرى والذى يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التى ستحقق إضافة كبيرة ونقلة نوعية فى كل المجالات خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.



كوبري-بمحور-الشهيد-باسم



كوبري-محور-الشهيد-باسم-بقنا



كوبري-محور-الشهيد-باسم-فكري_1



كوبري-محور-الشهيد



محور-الشهيد-باسم-فكري



احد-الكباري-بالمحور



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