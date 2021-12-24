اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:11 م
أكرم القصاص
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باحثون: الخلايا الجذعية قد تكون بداية العلاج لدى مرضى التهاب الكبد الدهنى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:00 م
باحثون: الخلايا الجذعية قد تكون بداية العلاج لدى مرضى التهاب الكبد الدهنى الكبد
فاطمة ياسر

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بارقة أمل للمرضى المصابين بمشاكل في الكبد، حيث نشرت أبحاث جديدة في موقع " medicalxpress"، تؤكد أن استخدام الخلايا الجذعية يمكن أن يقلل التعرض لأي مضاعفات خاصة بأمراض الكبد المختلفة، وخاصة الالتهاب الكبدي والدهون.

الإصابة بالتهابات كبدية تعد السبب في وفاة 50% من وفيات العالم، لذا قام فريق طبي بمعهد هدسون بتشكيل أكبر فريق أسترالي من الباحثين في مجال الالتهاب، والذي ينصب تركيزه على تطوير علاجات للوقاية من الأمراض الناجمة عن الالتهاب أو التخفيف من حدتها، ومن خلال العمل  أثبت أن الخلايا الجذاعية  لديها القدرة على تقليل فرص التعرض لانتكاسات صحية بسبب الإصابة بالتهابات كبدية الدهنية.  

أول علاج محتمل لأمراض الكبد
 

وقال الباحثون، إنه لا توجد حاليًا خيارات علاج لمرض التهاب الكبد الدهني  لمنع تطور المرض  بخلاف تثقيف المريض وتغيير نمط الحياة، وهذا يعني أنه يجب استكشاف خيارات بديلة ، لذلك نأمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تطوير علاجات فعالة لأمراض الكبد، ويقدم بحثنا أول دليل على أن خلايا الجذعية  يمكنها التحكم في استجابة الكبد.

الخلايا الكبد
الخلايا الكبد

 


التهاب الكبد الدهني

علاج الالتهاب الكبد الدهني

الخلايا الجذاعية والتهاب الكبد الدهني

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