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ايبسوس: ماكرون سيحصل على 24% من الأصوات فى انتخابات الرئاسة ومرشحة اليمين 17%

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:16 ص
ايبسوس: ماكرون سيحصل على 24% من الأصوات فى انتخابات الرئاسة ومرشحة اليمين 17% ماكرون
كتب : أحمد علوى

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كشف استطلاع للرأى أجراه معهد "ايبسوس"، انه من المتوقع ان يحصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على 24% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل17% للمرشحة الجمهورية فاليري بيكريس.


وومن جهة اخرى كشف الاستطلاع أن المرشحة عن حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان ومنافسها، إريك زومور، سيحققان نفس نسب الاصوات بـ 14.5 % من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي تجرى في إبريل المقبل.

كما سيحصل المرشح عن جناح اليسار، جون لوك ميلينشون ويانيك جادوت من حزب الخضر على 8.5%.

يشار إلى أن الاستطلاع شمل 928 شخصا، وأجري في الفترة من السابع حتى 13 ديسمبر.

 


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