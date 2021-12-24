ايبسوس: ماكرون سيحصل على 24% من الأصوات فى انتخابات الرئاسة ومرشحة اليمين 17%

كتب : أحمد علوى

كشف استطلاع للرأى أجراه معهد "ايبسوس"، انه من المتوقع ان يحصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على 24% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل17% للمرشحة الجمهورية فاليري بيكريس.



وومن جهة اخرى كشف الاستطلاع أن المرشحة عن حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان ومنافسها، إريك زومور، سيحققان نفس نسب الاصوات بـ 14.5 % من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي تجرى في إبريل المقبل.



كما سيحصل المرشح عن جناح اليسار، جون لوك ميلينشون ويانيك جادوت من حزب الخضر على 8.5%.



يشار إلى أن الاستطلاع شمل 928 شخصا، وأجري في الفترة من السابع حتى 13 ديسمبر.



