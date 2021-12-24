اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:46 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الأوربي بشأن شرق أوكرانيا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:00 ص
الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الأوربي بشأن شرق أوكرانيا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
أش أ

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رحبت الولايات المتحدة بإعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن هناك "عزما قويا" من جانب قوات الحكومة الأوكرانية والقوات في شرق أوكرانيا على الالتزام الكامل بإجراءات تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 22 يوليو 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "نأمل أن يؤدي السلام الناتج عن تلك الإجراءات المساحة الدبلوماسية اللازمة لتهدئة التوترات الإقليمية وتوفير مناخ إيجابي لمزيد من النقاش".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تحث أطراف وقف إطلاق النار على الوفاء الكامل بالتزاماتها من أجل الأمن المشترك لمن يعيشون في المنطقة.

ونوه إلى أن رؤية الولايات المتحدة تؤكد أنه لا يمكن حل الصراع في شرق أوكرانيا إلا في ظل خفض التصعيد، على غرار ما أعلن عنه أول أمس الأربعاء.

وقال "نحن على استعداد للمساعدة في تسهيل تنفيذ اتفاقيات مينسك ، دعما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعملية نورماندي".


نيد برايس

امريكا

روسيا

الاتحاد الاوروبى

اوكرانيا

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