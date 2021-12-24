الملكة إليزابيث تلقى الكلمة السنوية للشعب البريطانى بمناسبة الكريسماس غدا

كتب: إيهاب محمد

شارك الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية عبر موقع "إنستجرام" صورة مركبة لخطابات الملكة إليزابيث الثانية ، ملكة بريطانيا، خلال عدد من احتفالات عيد الميلاد السابقة، وذلك بدءً من أول خطاب تلفزيونى في عام 1957 وحتي العام الماضى، وهى الخطابات التى تلقيها ملكة بريطانيا على شعبها لتهنئة الأمة باحتفالات الكريسماس

وقال الحساب الرسمى للقصر البريطانى على موقع "إنستجرام"، فى تعليقه على الصورة، "غدًا ستتحدث الملكة إلى الأمة فى بثها السنوى لعيد الميلاد"، كما استعرض الحساب الملكى فى تدوينته تاريخ كلمات ملوك بريطانيا فى هذه المناسبة، وأضاف: "في عام 1932، قدم الملك جورج الخامس، جد صاحبه الجلالة، أول بث كريسماس من ساندرينجهام عبر الراديو، ومنذ اندلاع الحرب في عام 1939 أنشأ بث الكريسماس الملكى، وسيكون بث كلمة الملكه متاح غدًا الساعة 3 مساء بتوقيت بريطانيا".



الملكه اليزابيث

وكانت الملكة التى تبلغ من العمر 95 عامًا، منوطة بمهمة شاقة تتمثل في إلقاء خطاب عيد الميلاد الأول عام 1952 بينما كان عمرها لا يتجاوز الـ 26 عامًا، أي بعد أشهر قليلة من وفاة والدها الملك جورج السادس، وذلك بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد ذلك بخمس سنوات، في الثالثة والثلاثين من عمرها، ألقت الملكة إليزابيث أول خطاب تلفزيوني في عيد الميلاد من قصر باكينجهام، واصفة إياه بأنه يوم تاريخي، ووثقت الصورة المركبة التي نشرت للملكة اليزابيث عبر حسابها علي انستجرام، الملكة بمراحل عمرها المختلفة، من الشباب حتي الآن.

وستحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد في قلعة وندسور مخالفة بذلك تقليد قضاء الاحتفالات في ساندرينجهام في نورفولك للعام الثاني، وفقا لشبكة بي بي سي، وقالت المصادر إن القرار كان شخصيًا بعد دراسة متأنية، وأنه يعكس نهجها الاحترازي أثناء الوباء، كما تم إبلاغ داونينج ستريت بقرارها.



تدوينه الحساب الملكى البريطانى على إنستجرام

ولا يُتوقع أن تكون الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بمفردها خلال الأعياد، حيث يقال إن أفراد أسرتها يخططون لزيارتها في يوم عيد الميلاد وشددت المصادر على أنه سيتم اتباع جميع الإرشادات المناسبة وسيتم اتخاذ الاحتياطات.

على عكس ساندرينجهام ، حيث يجتمع أفراد العائلة المالكة ويسيرون إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية ، لتحية أفراد الجمهور في الخارج ، ليس من المتوقع أن تكون هناك أي زيارة عامة للكنيسة في 25 ديسمبر.

لم يُعرف بعد أفراد العائلة التي ستستقبلها في ذلك اليوم، كما لا تزال خطط يوم عيد الميلاد لأمير ويلز ودوقة كورنوال ، المقيمين في هايجروف في جلوسيسترشاير ، قيد التأكيد.

في نفس السياق، خطط دوق ودوقة كامبريدج ليست معروفة بعد في العام الماضي ، أمضوا موسم الأعياد في anmer hall ، منزلهم في نورفولك، مع أطفالهم الثلاثة، جورج، ثمانية أعوام، شارلوت، ستة أعوام، ولويس، ثلاثة أعوام.

هذا هو أول عيد ميلاد للملكة منذ وفاة دوق إدنبرة، عن عمر يناهز 99 عامًا، في أبريل من العام الماضي، قضت هي والأمير فيليب يومهما على انفراد في قلعة وندسور، حيث كانا يتحصنان خلال عمليات الإغلاق وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 32 عامًا التي لا تكون فيها الملكة مع عائلتها في مقاطعة ساندرينجهام.

في الأسبوع الماضي، ألغت الملكة حفلها العائلي التقليدي في قصر باكنجهام قبل عيد الميلاد ، والذي كان من المتوقع أن تستضيف فيه 50 فردًا أو نحو ذلك من أفراد عائلتها الممتدة، بما في ذلك تشارلز وكاميلا، للعام الثاني على التوالي، حيث يؤدي متحور أوميكرون إلى ارتفاع حالات كوفيد.