الملكة إليزابيث تغير خطط احتفالات الكريسماس بسبب "أوميكرون".. تفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

ستحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد في قلعة وندسور مخالفة بذلك تقليد قضاء الاحتفالات في ساندرينجهام في نورفولك للعام الثاني، وفقا لشبكة بي بي سي، وقالت المصادر إن القرار كان شخصيًا بعد دراسة متأنية، وأنه يعكس نهجها الاحترازي أثناء الوباء، كما تم إبلاغ داونينج ستريت بقرارها.

ولا يُتوقع أن تكون الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بمفردها خلال الأعياد، حيث يقال إن أفراد أسرتها يخططون لزيارتها في يوم عيد الميلاد وشددت المصادر على أنه سيتم اتباع جميع الإرشادات المناسبة وسيتم اتخاذ الاحتياطات.

على عكس ساندرينجهام ، حيث يجتمع أفراد العائلة المالكة ويسيرون إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية ، لتحية أفراد الجمهور في الخارج ، ليس من المتوقع أن تكون هناك أي زيارة عامة للكنيسة في 25 ديسمبر.

لم يُعرف بعد أفراد العائلة التي ستستقبلها في ذلك اليوم، كما لا تزال خطط يوم عيد الميلاد لأمير ويلز ودوقة كورنوال ، المقيمين في هايجروف في جلوسيسترشاير ، قيد التأكيد.

في نفس السياق، خطط دوق ودوقة كامبريدج ليست معروفة بعد في العام الماضي ، أمضوا موسم الأعياد في Anmer Hall ، منزلهم في نورفولك، مع أطفالهم الثلاثة، جورج، ثمانية أعوام، شارلوت، ستة أعوام، ولويس، ثلاثة أعوام.

هذا هو أول عيد ميلاد للملكة منذ وفاة دوق إدنبرة، عن عمر يناهز 99 عامًا، في أبريل من العام الماضي، قضت هي والأمير فيليب يومهما على انفراد في قلعة وندسور، حيث كانا يتحصنان خلال عمليات الإغلاق وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 32 عامًا التي لا تكون فيها الملكة مع عائلتها في مقاطعة ساندرينجهام.

في الأسبوع الماضي، ألغت الملكة حفلها العائلي التقليدي في قصر باكنجهام قبل عيد الميلاد ، والذي كان من المتوقع أن تستضيف فيه 50 فردًا أو نحو ذلك من أفراد عائلتها الممتدة، بما في ذلك تشارلز وكاميلا، للعام الثاني على التوالي، حيث يؤدي متحور أوميكرون إلى ارتفاع حالات كوفيد.