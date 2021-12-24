القبض على مواطنين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تعدى شخصين على آخر بالأسلحة البيضاء فى الجيزة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن إصابة أحد الأشخاص من قِبل شخصين، حيث انهالا عليه بالأسلحة البيضاء أثناء إغلاقه باب مسجد كائن بمنطقة أبو حجر بالجيزة، بسبب اعتراضه على بيع المخدرات بالمنطقة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة الجيزة بتاريخ 13 الجارى من (بائع، مقيم بدائرة القسم) بقيام المعنى بنشر الخبر (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته بكسر وجروح متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة، وفى وقت لاحق قام (البائع وشقيقيه "لهما معلومات جنائية") بالتعدى على الأول بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، بسبب اعتراضه على قيام أحدهم بمعاكسة إحدى الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين عدا أحد الأشقاء، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامهات فيما بينهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .