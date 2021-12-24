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العربية: بريطانيا تعلن تسجيل 1.7 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:28 م
العربية: بريطانيا تعلن تسجيل 1.7 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن مكتب الإحصاء البريطاني تسجيل 1.7 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع في البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وسجلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نحو 270,000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

كما سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية بإصابات أوميكرون عند 23719 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت السلطات الصحية البريطانية، أعلنت أمس تسجيل 119789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 147 وفاة جديدة بالفيروس.

وبحسب "روسيا اليوم"، تشير الأرقام المسجلة إلى زيادة فى الإصابات والوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذى رصدت فيه 106122 إصابة و140 وفاة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أول أمس الأربعاء لأول مرة منذ إتاحة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع.


كورونا

فيروس كورونا

اوميكرون

بريطانيا

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