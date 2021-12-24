الصعيد فى قلب الدولة.. تطوير مستشفى بنى مزار المركزى بالمنيا بـ275 مليون جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد مستشفى بنى مزار، شمال محافظة المنيا، تطويرا شاملا لتنضم إلى مستشفيات سمالوط وديرمواس وملوى، لتساهم فى تقديم خدمة أفضل فى القطاع الصحى بمحافظة المنيا، وتجرى الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، بإجمالي تكلفة 275 مليون جنيه تقريبا.

وتضم المستشفى 5 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما، وتأتي ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية.

كما يشهد القطاع الصحى أيضا فى مركز بنى مزار أعمال تطوير مستشفى حميات وصدر بني مزار، ضمن أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة، والتى تضم العديد من الأقسام ومنها قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.

يأتى ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى تضم 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 23 مليار جنيه، وتنفذ فى 5 مراكز ويستفيد منها ما يقرب من 3 ملايين مواطن، وتساهم المبادرة فى تحسين البنية التحتية من طرق وتعليم وصحة ومياه الشرب ومراكز شباب وغاز طبيعى وغيرها من المشروعات.

ويأتى تطوير مستشفى بنى مزار المركز لاستكمال سلسلة التطوير التى بدأت فى المحافظة لتطوير القطاع الصحى وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المنياوى.