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الصحة: تقديم خدمات طبية لـ2250 متضررا من السيول والفيضانات جنوب السودان

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:19 م
الصحة: تقديم خدمات طبية لـ2250 متضررا من السيول والفيضانات جنوب السودان وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 2250 من الأشقاء بدولة جنوب السودان المتضررين من تداعيات آثار السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، وذلك من خلال القافلة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة الطبية التي تم إرسالها إلى دولة جنوب السودان يوم 8 ديسمبر من الشهر الجارى، تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات.
 
وأوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة استمر عملها لمدة 10 أيام، في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بالمناطق الأكثر تضررًا من السيول والفيضانات بجنوب السودان، مشيرا إلى أن القافلة قدمت الخدمات الطبية في تخصصات (الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال)، فضلاً عن صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.
 
وأشار الدكتور محمد جاد، إلى أنه من المقرر إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية "جونجلي"، بدولة جنوب السودان، أوائل شهر يناير المقبل، تضم مختلف التخصصات لتقديم الدعم الطبي لمواطني الدولة الشقيقة بالتزامن مع موجة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

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