اليوم السابع
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الخضرة والصوت الحسن.. المديح النبوى كما لم تشاهده من قبل فى حقول الشرقية... لايف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:57 م
الخضرة والصوت الحسن.. المديح النبوى كما لم تشاهده من قبل فى حقول الشرقية... لايف المزارعين يمدحون النبى صلى الله عليه وسلم
الشرقية- فتحية الديب

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قدم تليفزيون" اليوم السابع" بثاً مباشراً من لمجموعة من المزارعين يمدحون النبى صلى الله عليه وسلم  أثناء قيامهما بأعمال الزراعة بالحقول بعزبة الأشرم التابعة لقرية ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية.

وقال رجب رشاد مزارع أن المزارعين بعزبة الأشرم جميعا على قلب رجل واحد تسود بينهم روح التعاون والمحبة فى أعمال الفلاحة، ويوم الجمعة يتجمعون فى الحقول لتناول الفطار سويا وشرب شاى الراكية.

فيما قدم العم "رجب" وصلة مدح فى حب رسولنا الكريم، حفظها فى طفولته أثناء حضوره الموالد مع جده وأبيه، فى جو من البهجة والحب فى حضور عدد من المزاعين بالحقول المجاورة والأطفال الذين يحرصون على الذهاب مع الآباء إلى الحقول.

"صلوا عليه نبينا محمد صلوا عليه قلبى بيحبك وبيهواك أنت شغلت الروح بهواك طول الليل نسهر وإياك، صلوا عليه نبينا محمد صلوا عليه، ياماما ياماما على الباب عاشق لله، نبينا محمد صلوا عليه، ياماما على الباب بيقول لله شحات بيقول لله صلوا عليه نبينا محمد صلوا عليه، قلبى يحبك ويهواك أنت شغلت الليل بهواك.


حقول بالشرقية

المديح النبوى

عزبة الاشرم

مركز بلبيس

الخضرة والصوت الحسن

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