الجزائر تسجل ثانى إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

الجزائر /أ ش أ/

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل ثانى إصابة مؤكدة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية -فى بيان- أن الحالة المصابة تتعلق بمواطن جزائرى قادم من جنوب إفريقيا، شعر بعد أيام قليلة من وصوله إلى الجزائر بأعراض توحى باحتمال إصابته بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم إجراء فحص جينى له، وكانت نتيجته إيجابية، مما استوجب إجراء اختبار على مستوى معمل معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر وكانت نتيجته إيجابية أيضا، حيث تم التأكد بعد ذلك من وجود الطفرات الخاصة بمتحور (أوميكرون).

وبحسب وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل حالتين مؤكدتين حتى الآن من هذا المتحور عقب اكتشاف الحالة الأولى فى منتصف الشهر الجاري.

ودعت الوزارة مواطنيها إلى ضرورة الإسراع فى تلقى اللقاح المضاد لكورونا، وإلى الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة فى ارتداء القناع الواقى والتباعد الجسدى و غسل اليدين.