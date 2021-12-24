اليوم السابع
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التنمية المحلية: توفير 270 ألف فرصة عمل دائمة و10 ملايين مؤقتة بسوهاج وقنا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:00 ص
التنمية المحلية: توفير 270 ألف فرصة عمل دائمة و10 ملايين مؤقتة بسوهاج وقنا وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية، عن نجاح برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر "سوهاج وقنا"، والذى من المقرر تعميمه فى المحافظات، خلال 3 سنوات منذ عام 2018 فى توفير قرابة 269 ألف فرصة عمل دائمة فى قنا وسوهاج، بجانب توفير 10 ملايين فرصة عمل مؤقتة لسكان قنا وسوهاج.
 
وأكدت الوزارة أن البرامج التنموية التى يتم تنفيذها فى الصعيد وعلى رأسها مبادرة الرئيس السيسى لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر "سوهاج وقنا"، تعمل بشكل أساسى لتنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة خلق فرص عمل لأبناء القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها.
 
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على كافة محافظات الصعيد العشر، ومن المقرر بدء خطة التعميم يناير المقبل 2022، وذلك بعد نجاح البرنامج في محافظتى سوهاج وقنا.
 
ويعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج لبرامج التنمية الشاملة التى تستهدف تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رفع قدرة المحافظات على قيادة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات البنية الأساسية عالية الجودة وتطوير ممارسات وسياسات ونظم الإدارة المحلية.

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قنا

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