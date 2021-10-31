التنمية المحلية: ضخ 350 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بمحافظات الصعيد

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ، أن محافظات الصعيد كانت تأتى في أخر ترتيب تقارير الأمم المتحدة أو البنك الدولى أو تقرير التنمية البشرية لأنهم كانوا الأكثر فقرا، موضحا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح هناك اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد.

وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ، في تصريحات لبرنامج أخر ساعة المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه تم ضخ 350 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية في محافظات الصعيد، متابعا: ليست المشكلة في البنية الأساسية أو تنمية في التعليم والصحة ولكن مهم للغاية خلق فرص عمل وتغيير نمط التنمية المحلية في الصعيد بحيث تكون قادرة على التنمية بشكل كفء .

ولفت مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد ضرورة أن يهتم برنامج للتنمية في الصعيد مع البنك الدولى يهتم بخلق فرص عمل والإدارة المحلية وتطويرها بشكل كبير وهذا ما تم تصميمه في برنامج 2016 ، موضحا أن محافظتى قنا وسوهاج كانتا أعلى المحافظات في نسب الفقر وبالتالي تم البدء في تنميتهما وخلق فرص العمل فيهما.

وتابع مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، خلال 3 سنوات منذ 2018 تحقق مجموعة من الإنجازات في قنا وسوهاج، حيث تم توفير قرابة 269 ألف فرصة عمل دائمة في قنا وسوهاج من 13 و14 % إلى 7 % ، بجانب توفير 10 مليون فرصة عمل مؤقتة لسكان قنا وسوهاج .