التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالطريق الأوسطى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة جنوب القاهرة ، بالتصريح بدفن 4 اشخاص لقوا مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطى بالقاهرة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص السيارة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.