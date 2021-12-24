اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التحالف يعلن انتهاء "مهلة ملعب صنعاء"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:00 ص
التحالف يعلن انتهاء "مهلة ملعب صنعاء" المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى
سكاى نيوز

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح الجمعة، انتهاء المهلة التي منحها للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي في وقت سابق من الخميس، بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل "إعادة العين المدني لحالته الطبيعية".

وأوضح أنه "سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

كما أعلن التحالف أن "إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".

 


تركى المالكى

التحالف العربى

اليمن

دعم الشرعية

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الحوثى

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