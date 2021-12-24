البورى بـ50 جنيها والحريت بـ40.. أسعار الأسماك بحلقة الغردقة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، فيديو مباشر من حلقة أسماك منطقة الدهار بالغردقة لرصد أسعار الأسماك وأنواعها المختلفة اليوم الجمعة وخاصة لما يتميز به يوم الجمعة من إقبال المواطنين علي أسواق الأسماك المختلفة .

وقال بدران أحمد أحد تجار الاسماك بحلقة سمك الدهار أن هناك انخفاض في أسعار الأسماك وانخفاض في الكميات بسبب سوء الطقس الذي يعطل حركة الصيد نسبيا بسبب سرعة الرياح والأمواج، وأكد أن سعر السمك السيجان 35 والتونة 30 جنيها والبياض بـ 50 جنيها.

من جانبه قال صلاح الشريف احد تجار الاسماك بالغردقة، أن هناك رواج في حركة البيع والشراء في حلقة اسماك الدهار وعرض خلال البث اسماك ضخمه من البياض والتونة وغيرها من الاسماك المختلفة مؤكدا أن سعر السمك البورى 50 جنيها، والكسكمرى 35 والحريت بــ40 والكحاية بـ50 جنيها.

من حانب آخر يقيم مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حلقة سمك مؤقته بمنطقة السقالة استعدادا لتطوير القديمة، حيث تفقد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة امس الخميس أعمال تجهيز حلقة السمك المؤقتة. كان أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة أن يتم تطوير حلقة السمك الغردقة على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، حيث يقع سوق السمك بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير.

كما أكد المحافظ على ضرورة عمل منطقة خدمات كاملة بالسوق حتى يتم توفير الخدمة كاملة للأهالى بالسوق من عمل محال بيع خضروات، إضافة إلى أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وتزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق.