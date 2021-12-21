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الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:21 م
الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد ، إن اليوم الثلاثاء، شهد استقرارا للأحوال الجوية وبدأت الشمس تسطع بشكل كبير، بجانب ارتفاع بشكل تدريجى لدرجة الحرارة، موضحة أن شتاء هذا العام سيكون معتدلا ودرجة الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا العام.

 

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك توقعات أن تكون الأمطار في معدلتها الطبيعية باستثناء السواحل الشمالية ستكون أكثر من المعدل التطيعى نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله وبالتأكيد منه مصر.

 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد، أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت سيكون الطقس مستقرا وستكون سرعة الرياح اهدأ والأمطار مستمرة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى في كفر الشيخ والبحيرة وستكون متوسطة.


الرياح

ايمان شاكر

الأرصاد

اكسترا نيوز

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