افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز البحيرة بتكلفة 5 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأوضح محافظ البحيرة انه منذ عام 2018 وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 315 مسجد بتكلفة تجاوزت 430 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

من جانبه أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز كوم حماده و كفر الدوار و الدلنجات بتكلفه إجمالية بلغت 5 مليون و 500 ألف جنيه، مضيفا أن تلك المساجد هى:

- مسجد البحري شبرا اوسيم بكوم حماده والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 610 م بتكلفة إجمالية 4 مليون و 100 ألف جنيه.

- مسجد عماره بقرية كوم البركة بكفر الدوار جهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف "صيانة وترميم" على مساحة 192 م بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

- مسجد عوض سمك بقرية زاوية حمور بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 105 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان" صفات المؤمنين في القرآن الكريم"، مؤكدا أن الإيمان من أعظم نعم الله على الإنسان و أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بالعديد من الصفات الحسنة فى القرآن الكريم.