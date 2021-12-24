اعتقال 19 كولومبيًا بتهمة الاستغلال الجنسي في إسبانيا

اعتقلت الشرطة الإسبانية 19 شخص يحمل الجنسية الكولومبية بتهمة الانضمام لشبكة تقوم باستغلال النساء الكولومبيات جنسيا فى إسبانيا ، وأفادت الشرطة أن المعتقلين تربطهم صلات عائلية متهمون ببيع المخدرات.

وقالت صحيفة "الكولومبيانو" إن الضحايا ، من النساء ، كانوا يعيشون فى ظروف صحية مروعة حيث اضطروا إلى مشاركة الغرف مع حوالى 12 شخصا واضطروا إلى تعاطى المخدرات، بحسب الشرطة، وكان عليهم ديون للعصابة تبلغ 8 الاف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا تدير الشبكة مع زوجها السابق وأقاربه المقربين الآخرين ، الذين عملوا في شقق في بلدات في مقاطعة إشبيلية الإسبانية ،حيث يُزعم أنهم عرضوا على العملاء الخدمات الجنسية لهؤلاء النساء ، الذين تم نقلهم إلى إسبانيا كسائحين.

كما عرضت المنظمة خدمات جنسية خارج المنازل وتم نقل الضحايا شخصيًا من قبل أعضاء هذه الشبكة التي تبيع أيضًا الكوكايين للزبائن، والذي تم تحضيره بجرعات صغيرة في الطوابق التي تمارس فيها الدعارة ، كما تؤكد الشرطة.

وأجرت الشرطة سبع عمليات تفتيش متزامنة في هذه الشقق في ثلاثة مواقع ، استخدمت 6 منها لاستغلال النساء وتخزين المخدرات ، بحسب الشرطة، في المجموع ، تم ضبط 82000 يورو (حوالي 92775 دولارًا) و 50 جرامًا من الكوكايين ، وتم تحضيرهما في أكياس لخدمة الزبائن.