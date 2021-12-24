اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:07 ص
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استمرار منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع واللحوم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 ص
استمرار منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع واللحوم سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ان مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة، منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

التموين

المجمعات الاستهلاكية

السلع الغذائية بمنافذ التموين

أخبار مصر

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