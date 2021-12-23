اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:22 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم  كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- ‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.
‎- الجوافة 9.
- ‎بلح بارحى 34 جنيه.
- البسلة 9:5.
- ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه.‎
- ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
‎‏‎
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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