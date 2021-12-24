إصابة 7 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى

بنى سويف- هانى فتحى

أصيب 7 عمال وعاملات، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالطريق الصحراوى الغربي اتجاه أسيوط قبل كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال وعاملات بالطريق الصحروى الغربي اتجاه أسيوط وقبل كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو .

على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين وهم ريهام سيد حامد 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وهدي رمضان سيد 15 سنة مصابة بجروح وكدمات، وسلمي حسن بكر 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات، ونزيه غانم حميده 35 سنة، مصاباً بكسر بالفخذ الأيسر جروح وكدمات.

كما تم نقل يوسف جابر رجب 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وملك رجب محمد 18 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج جروح وكدمات، وهبه أحمد خلف 42 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.