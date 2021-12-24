إصابة 4 أشخاص فى تصادم موتوسيكل بسيارة ميكروباص بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ميكروباص بعزبة الفار على طريق دسوق كفر الشيخ امام محطة الصرف العمومية نتج عنه، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ميكروباص بعزبة الفار على طريق دسوق كفر الشيخ امام محطة الصرف العمومية نتج عنه، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى دسوق العام.

ووضح التقرير الطبي اصابة اية محمد الصردي،21 سنة، بجرح فى الانف، وعبدة رأفت نوايا،30 سنة، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات، وصبري احمد نوايا، 42 سنة، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة، وحسام نشأت صبح،35 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وتم عمل الأشعة اللازمة.