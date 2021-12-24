اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:14 م
أكرم القصاص
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إزالة 53 ألف و 885 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية خلال 7 سنوات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:48 م
إزالة 53 ألف و 885 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية خلال 7 سنوات إزالة تعديات - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى ديسمبر 2021 بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية تمكنت من إزالة 53 ألف 885 حالة تعدى على الأرض الزراعية واقعة على مساحة 2544 فدان و7 قيراط و 14 سهم بنطاق المحافظة، وتم تطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعه الزراعية وهيبة الدولة .

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الارض الزراعية من التعدى عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولى اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية والتى تقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأى صورة من أشكال صور التعدى وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، والذى ساعد الجهاز التنفيذى فى رصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

حملات ازالة البناء العشوائى بالشرقية

زراعة الشرقية

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