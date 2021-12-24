اليوم السابع
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إخلاء عقار آيل للسقوط فى كرداسة بالجيزة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:51 م
إخلاء عقار آيل للسقوط فى كرداسة بالجيزة عقار آيل للسقوط - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أخلت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، عقارا آيل للسقوط، في شارع محمد عبد الفتاح في كرداسة، وذلك بعد بلاغ مالك العقار وتم الإخلاء بعد تشكيل لجنة للمعاينة.
 
وكان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغًا من سكان العقار بوجود تصدع كبير في حوائط مبنى العقار الذي يسكنون فيه بكرداسة، فانتقلت قوة أمنية للعقار .
 
وتبين من المعاينة أن العقار آيل للسقوط فأُخلي من السكان، وعدد من الأسر في العقارات المجاورة بالتنسيق مع مجلس مدينة كرداسة حتى يتولى مجلس المدينة أعمال هدم العقار.

عقار ايل للسقوط

كرداسة

الجيزة

انهيار عقار

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