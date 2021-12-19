إخلاء عقار آيل للسقوط بمصر القديمة وتشميع محلات بجواره

كتب ـ سيد الخلفاوى

تلقت الأجهزة الأمنية بحي مصر القديمة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوجود شروخ وتصدعات داخل العقار رقم (8) بشارع الهلباوي _المنيل.

وانتقل اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، ومسئولو الحي والإدارة الهندسية إلى العقار المذكور، وتم إخلاؤه على الفور، وتشميع ثلاث محلات بجانبه.

ووجه اللواء خالد شحاتة رئيس الحي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسكين سكان العقار.

وفى السياق، كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بحصر كافة العقارات الأيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية السكان والمارة ، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط.