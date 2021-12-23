أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات ويسجل 791 جنيها للجرام



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 791 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

الجنيه الذهب 6328 جنيها.

اونصة الذهب 1808 دولارات.

السعر العالمي للمعدن الأصفر أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأميركية.

وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 1854.02 دولار.