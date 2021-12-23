3 محاور جديدة تضيف مليون فدان من الأراضى الزراعية لشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد شمال سيناء تنفيذ خطط مقرر أن تزيد من مساحات الأراضى الزراعية لتصل إلى ميلون فدان، حيث قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان الدولة تهتم بمختلف محاور التنمية علي أرض سيناء، وخاصة التنمية الزراعية، حيث أنها تأتى في مقدمة محاور التنمية على أرض المحافظة.



وأضاف أن محور التنمية الزراعية هو محور مفتوح ويسير فى أكثر من اتجاه منها التجمعات التنموية المتكاملة، حيث إنها متكاملة المرافق والخدمات من مياه وطرق وبها منازل مجهزة ومزودة بأحدث المرافق والخدمات ، ويتم توزيعها على المنتفعين بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا ومساحة 5 أفدنة زراعية لكل منتفع .



وأشار المحافظ إلى أن مركز بحوث الصحراء أقام 3 مراكز"مركزين فى شمال سيناء ومركز فى جنوب سيناء" لتدريب المزارعين على الزراعة واختيار أجود أنواع المحاصيل الصالحة على مياه الآبار ودرجة الملوحة .



وأضاف المحافظ أن محور التنمية الزراعية يتكون من 3 محاور رئيسية باجمالى نحو مليون فدانا من الأراضى الزراعية الجديدة التى تضاف الى مساحة الأراضى الزراعية الموجودة داخل المحافظة، منها محور أراضى ترعة السلام على مساحة 400 ألف فدانا تم توزيع نسبة 50 % منها على أهالى سيناء والتصرف فى الباقى لأبناء المحافظات الأخرى، محور الأراضى المستهدف زراعتها على المياه المنقولة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومساحتها 450 ألف فدانا وجارى استكمال البنية الأساسية لها، والمحور الثالث ويضم مساحات الأراضى المقرر زراعتها ضمن التجمعات المتكاملة .

