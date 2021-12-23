وصول 3 مروحيات إيرباص فرنسية إلى أوكرانيا

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وصلت 3 طائرات مروحية من طراز إيرباص قادمة من فرنسا إلى دائرة حرس الحدود الأوكرانية.

وذكر بيان أصدرته دائرة حرس الحدود الأوكرانية أن ثلاث طائرات مروحية وصلت إلى مدينة لفيف غرب أوكرانيا، وإذا سمحت الأحوال الجوية، ستنطلق رحلتهم إلى العاصمة كييف في وقت لاحق اليوم.

وبموجب العقد الأوكراني-الفرنسي، تمتلك دائرة حرس الحدود الأوكرانية بالفعل سبع طائرات مروحية من طراز إتش125 تنتجها شركة "إيرباص هليكوبترز الفرنسية، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

ووصلت المروحيات الثلاث الجديدة من طراز إيرباص إتش125 بموجب اتفاقية بين حكومتي أوكرانيا وفرنسا ، وبشكل إجمالي، ستستقبل دائرة حرس الحدود الأوكرانية 24 طائرة مروحية جديدة من طراز "إيرباص إتش125" كجزء من إنشاء النظام الموحد لأمن الطيران والحماية المدنية في أوكرانيا.