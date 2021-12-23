اليوم السابع
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وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة بالعاصمة الإدارية: الدعوة إلكترونيا أهم أولوياتنا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:00 م
وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة بالعاصمة الإدارية: الدعوة إلكترونيا أهم أولوياتنا خلال اجتماع وزير الاوقاف بالائمة
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني أحد أهم أولوياتنا في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأئمة المساجد الكبرى بمقر وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية اليوم الخميس. 
 
وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وقنوات اليوتيوب ، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ، ومنصة الأوقاف العلمية .
 
كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني ، بلغت 31 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات  التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.
وزير 
 
 

 


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