مليار و900 مليون جنيه أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال 2021

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف تحقيقها عددًا من الإنجازات خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022م من أهمها تحسين الأحوال المالية للأئمة : تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال عام 2021م.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أنه فى مجال تحسين أحوال الأئمة تم ما يلى:

1.زيادة قدرها (250) جنيهًا شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 9/ 2021م لجميع الأئمة.

2. زيادة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه ، و(300) جنيه لحملة الماجستير ، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي من بداية يناير 2021م.

3.وذلك إضافة إلى العلاوات المقررة لجميع موظفي الدولة.

ثانيًا : في مجال التدريب والتثقيف : تم تنفيذ (429) دورة وبرنامج تدريبي لأكثر من (57) ألف إمام وواعظة وإداري ومعلم ومعلمة تربية دينية ، وذلك على النحو التالي :

1.تم تخريج الدفعة الثالثة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، وعددهم (81) إمامًا وواعظة.

2. تم تنفيذ (3) دورات متخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (237) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

3. تم تنفيذ (36) دورة لـ(337) متدربًا في مجال الحاسب الآلي ، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (772) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

4.تم تنفيذ (22) دورة من خلال البروتوكول الموقع مع الجامعات المصرية لعدد 1100 إمام وواعظة ، منها (13) دورة في اللغة العربية ، و(8) دورات في المهارات الإعلامية ، ودورة واحدة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع.

5. تم تنفيذ (17) دورة لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (1563) معلمًا.

6. تم تنفيذ (6) دورات مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف للأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف لعدد (125) إمامًا.

7. تم تنفيذ (3) دورات لعدد (45) إمامًا في دورات مشتركة للأئمة والوعاظ بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

8. تم تنفيذ (107) دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (41466) إمامًا.

9. تم تنفيذ (102) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات (6435) متدربًا.

10. تم تنفيذ عدد (52) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (3300) إمام بالمديريات الإقليمية.

11. تم عقد (71) دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من (3211) إمامًا وواعظة داخل مصر ، و( 8 ) دورات دولية عن بُعد للأئمة المصريين الموفدين وغيرهم.

12. تم تنفيذ الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من مصر والسودان.

ثالثًا : في مجال التأليف والترجمة والنشر : تم تأليف وترجمة (95) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال عام 2021م ، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (303) كتاب مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالي :

• تم تأليف ( 18 ) كتابًا جديدًا منها : (الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية - حوار الأديان والثقافات - العقل والنص - الخطب العصرية جـ9 - وحدة القصيدة - تنظيم النسل ومتغيرات العصر - الجاهلية والصحوة - مقاصد الشرع وقضايا العصر - فن المقدمات والخواتيم - الأمن المجتمعي - صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء) ، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (95) كتابًا.

• تم ترجمة ( 8 ) كتب إلى (10) لغات أجنبية هي: (المنتخب مع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية - الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى السواحيلية - الحوار الثقافي بين الشرق والغرب إلى الإنجليزية - الإسلام يتحدث عن نفسه إلى البرتغالية - نساء على عرش مصر وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية - حوار الأديان والثقافات وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى الإسبانية - الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة وترجم إلى الفرنسية) ، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (112) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار (14) كتابًا جديدًا ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (38) كتابًا ، كما تم إصدار (40) كتابًا جديدًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (43) كتابًا ، كما تم إصدار (13) كتابًا جديدًا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) إصدارًا.

•تم ترجمة كتاب "القفز فوق الصعاب" ضمن سلسلة (رؤية) للنشء إلى (طريقة برايل) خدمة لذوي القدرات الخاصة.

رابعًا : في مجال عمارة المساجد :

13. تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (1300) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه ، منها (511) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بتكلفة تقدر بنحو (700) مليون جنيه من خلال موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ، و(789) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (950) مليون جنيه.

14. تم افتتاح (1300) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا ، منها (1123) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(177) مسجدًا صيانة وترميمًا.

15. تم فرش نحو (2500) مسجد من سجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية ، إضافة إلى ما تم فرشه بالجهود الذاتية بإشراف الوزارة.

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع : أكثر من (400) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها :

16. تم صرف (50) مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

17.تم صرف (25) مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ليصل إجمالي ما تم صرفه لبناء المدارس (175) مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ ( 8 ) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات ، في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

18. تم صرف (20) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق تحيا مصر.

19. تم صرف (5) ملايين جنيه لمتضرري السيول والأمطار بمحافظة أسوان ، وجار صرف (5) ملايين أخرى.

20. تم صرف (37,325,858) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

21. تم صرف (17,507,067) جنيهًا ، لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

22.تم صرف (60) مليون جنيه مساعدات لأهالي غزة .

23.استخراج (40) ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، بتكلفة بلغت (2,500,000) جنيه.

24. دعم نقابة القراء بـ (400) ألف جنيه.

25. تم صرف (355) ألف جنيه لتعويض متضرري حادث قطار سوهاج.

26. (142,500,000) جنيه صكوك أضاحي الأوقاف ، تم ترجمتها إلى (1453) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف ، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف أسرة.

سادسًا : في مجال الدعوة الإلكترونية : تم إطلاق (6) صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على النحو التالي:

•صفحة الإعجاز الرباني في الكون

•صفحة أطفالنا

•صفحة عشاق اللغة العربية

•لغة الإشارة

•صفحة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف

•صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف

ليصل إجمالي عدد المواقع والصفحات والقنوات والتطبيقات الإلكترونية التابعة للأوقاف (31) موقعًا وصفحة وقناة.

سابعًا : في مجال المؤتمرات والمسابقات الدولية والإيفاد للخارج

27. إقامة المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في الفترة من (13 - 14) مارس 2021م بالقاهرة ، تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات".

28. بمشاركة (74) متسابقًا من (42) دولة أقيمت المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021م برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وانتهت بفوز (4) متسابقين في الفرع الأول ، و(5) متسابقين في الفرع الثاني ، و(5) متسابقين في فرع ذوي الاحتياجات الخاصة ، و(4) متسابقين في فرع الناشئة ، و(5) متسابقين في فرع الأئمة.

29. إيفاد وإعارة (129) إمامًا وقارئا ، إيفادًا دائمًا أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

ثامنًا : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

30. تمت المشاركة في سبعة معارض من أهمها : معرض القاهرة الدولي رقم (52) للكتاب ، ومعرض أكاديمية ناصر العسكرية ، وعدد من المعارض بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات بهذه المعارض (1,414,285) جنيهًا لأول مرة.

31. إهداء (14290) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

32. تم زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

•أولًا : طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه شهريًا ، بنسبة زيادة تصل إلى 200٪.

•ثانيًا : طلبة المرحلة الثانوية ، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى ٤٠ ٪.

33. تم تنفيذ (6) معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمي التربية الدينية.

تاسعًا : هيئة الأوقاف المصرية

34. حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في إيراداتها وأرباحها خلال عام 2021م حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح نحو مليار وتسعمائة مليون جنيه ، وهو المبلغ الأعلى في تاريخ الهيئة منذ إنشائها.

عاشرًا : في مجال الصالونات الثقافية والمبادرات التثقيفية

35. إطلاق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها" ، وتم عقد (50) صالونًا ثقافيًّا ولجنة علمية وندوة.

36. تم إطلاق مبادرة "نبي الرحمة" ، وتم من خلالها إطلاق مسابقتين تثقيفيتين للتعريف بنبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم).

37. تم إطلاق مبادرة "حق الطفل" ، وقد حققت مرحلتها الأولى نجاحًا مبهرًا.

38. تم إطلاق مبادرة "سكن ومودة" ، وتم البدء في فعالياتها بعدد من الدورات.

حادي عشر : في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

39. تم علاج (236) حالة إصابة بفيروس كورونا بمستشفى الدعاة ، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى (403) حالة.

40. تم علاج (1054) مريضًا من حالات قوائم الانتظار ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المتنوعة.