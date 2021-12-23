اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:54 م
أكرم القصاص
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هل تتسبب الإصابة بكورونا فى تلف الأوعية الدموية بالقلب؟.. دراسة تجيب

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:00 م
هل تتسبب الإصابة بكورونا فى تلف الأوعية الدموية بالقلب؟.. دراسة تجيب القلب وتأثير كورونا
فاطمة ياسر

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اكتشف فريق بحثى فى جامعة جوتنجن الألمانية وكلية هانوفر الطبية تغيرات مهمة فى أنسجة عضلة القلب للأشخاص الذين توفوا بسبب كورونا، وتدعم الدراسة حالة القلب عند الإصابة بكورونا، فعلى المستوى المجهرى لأول مرة عن طريق تصوير وتحليل الأنسجة المصابة فى الأبعاد الثلاثة ظهر العديد من التغيرات فى الأنسجة.

وصور العلماء بنية الأنسجة بدقة عالية باستخدام إشعاع السنكروترون، وهى أشعة سينية ساطعة بشكل خاص، وعرضها ثلاثي الأبعاد، واستخدموا مجهرًا خاصًا بالأشعة السينية أنشأته جامعة جوتنجن ويعمل فى مركز Electron Synchrotron DESY الألماني في هامبورج، ولاحظوا تغيرات واضحة على مستوى الأوعية الدموية الدقيقة فى أنسجة عضلة القلب عندما فحصوا آثار الشكل الحاد لمرض كوفيد -19، ونشر ذلك علي موقع " medicalxpress".

وبالمقارنة مع القلب السليم كشف التصوير بالأشعة السينية للأنسجة المصابة بمرض شديد عن شبكة مليئة بالانشقاقات والفروع والحلقات التى أعيد تشكيلها بطريقة فوضوية عن طريق تكوين وانقسام الأوعية الجديدة، وهذه التغييرات هى أول دليل مرئى مباشر لواحد من الدوافع الرئيسية لتلف الرئة فى COVID-19.

ويوضح الدكتور ماريوس ريتشاردت مؤلف الدرسة من جامعة جوتنجن أنه أظهرت المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا جودة مختلفة تمامًا مقارنة بالأنسجة السليمة، فأنسجة القلب السليمة تكون على اليسار وفي حالات الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد -19 تكون على اليمين، بينما تظهر الأوعية الدموية في الحالة الصحية بنية سليمة أسفل اليمين، ويمكن للمرء أن يرى تجاويف تتشكل في الأوعية الدموية الدقيقة في عينة نسيج COVID-19، ما يشير إلى تغيرات شكلية معينة.

هل كورونا يتسبب في مشاكل بالقلب
هل كورونا يتسبب في مشاكل بالقلب

 


كورونا

الاصابة بكورونا تاثيرها علي القلب

القلب وكورونا

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