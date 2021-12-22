الصحة العالمية: يجب توفير لقاحات كورونا لجميع البالغين حول العالم

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب توفير لقاحات كورونا لجميع البالغين حول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة أنه يجب توفير الجرعات المعززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر خطرا.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن مستجدات جائحة كورونا، إن الوضع لا يزال يبعث على القلق الشديد، لا سيما مع ظهور متحورات جديدة، وكان ظهور المتحورَيْن دلتا وأوميكرون في عام 2021 رسالةً واضحة بأن كورونا لم ينتهِ بعد، وأننا ما زلنا نتعلم عنه.

وأضاف أنه منذ عام مضى، طُرِحت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وحملت معها الأمل في أننا قادرون على إنهاء المرحلة الحادة للجائحة بنهاية عام 2021، ولكن بدلًا من ذلك، لا تزال الجائحة تُحكِم قبضتها على العالم مع دخولها عامها الثالث، وعلى الصعيد العالمي، أودى كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 5 ملايين شخص، وأصاب ما يزيد على 270 مليون شخص، ومن المرجَّح أن تُبلِغ بلدان إقليم شرق المتوسط، البالغ عددها 22 بلدًا، عن أكثر من 17 مليون حالة.