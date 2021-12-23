وذكرت صحيفة "كاتماندو نيوز" المحلية أن أحدث شحنة بلغت أكثر من ستة ملايين و390 ألف جرعة من كوفيشيلد، ومليون و686 ألف جرعة من لقاح "موديرنا"، وتم تسليمها في الفترة من 29 نوفمبر و20 ديسمبر 2021.



بالإضافة إلى اللقاحات، تم تسليم أكثر من ثلاثة ملايين محقنة وحوالي 83000 صندوق أمان للمحقنة وعشرة مبردات متخصصة إلى نيبال.



وتابعت أنه سيتم توزيع اللقاحات وإمدادات ومعدات التطعيم المصاحبة بسرعة على المقاطعات والبلديات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بفضل مرفق "كوفاكس".



وتساعد الدفعة الأخيرة، في جهود التطعيم التي تبذلها الحكومة لحماية شعب نيبال، خاصة أنه تم إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة - تم تطعيم 9.7 مليون شخص بالكامل و13.8 مليون تم تطعيمهم جزئيًا بجرعة واحدة - في نيبال.