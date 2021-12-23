أعلنت السلطات الصحية في نيبال، اليوم الخميس، أنها تلقت 7 ملايين و725 جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا" عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات.
وذكرت صحيفة "كاتماندو نيوز" المحلية أن أحدث شحنة بلغت أكثر من ستة ملايين و390 ألف جرعة من كوفيشيلد، ومليون و686 ألف جرعة من لقاح "موديرنا"، وتم تسليمها في الفترة من 29 نوفمبر و20 ديسمبر 2021.
بالإضافة إلى اللقاحات، تم تسليم أكثر من ثلاثة ملايين محقنة وحوالي 83000 صندوق أمان للمحقنة وعشرة مبردات متخصصة إلى نيبال.
وتابعت أنه سيتم توزيع اللقاحات وإمدادات ومعدات التطعيم المصاحبة بسرعة على المقاطعات والبلديات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بفضل مرفق "كوفاكس".
وتساعد الدفعة الأخيرة، في جهود التطعيم التي تبذلها الحكومة لحماية شعب نيبال، خاصة أنه تم إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة - تم تطعيم 9.7 مليون شخص بالكامل و13.8 مليون تم تطعيمهم جزئيًا بجرعة واحدة - في نيبال.
يذكرأن، لقي نحو 121 شخصا مصرعهم وفقد 28 آخرين في كوارث مختلفة ناجمة عن هطول الأمطار منذ 18 أكتوبر الجاري وحتى الآن في نيبال.
وأفاد المركز الوطني لعمليات الطوارئ، التابع لوزارة الداخلية النيبالية، بأن 44 شخصا أصيبوا بجروح وتضرر 179 منزلا بسبب مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن البحث جار عن المفقودين، بينما تم فتح أبواب الملاجئ للنازحين بسبب تلك الكارثة.
وتعد المناطق الواقعة في أقصى غرب نيبال الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة، حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة