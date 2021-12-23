مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص آخرين فى حادثين متفرقين بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شهدت طرق المنيا اليوم حادثين متفرقين، نتج عنهما مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مقر الوحدة المحلية بمركز العدوة أسفر عن وفاة سيدة.

بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاة ربة منزل، 34 عاما، متأثرة بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور، ونقل الجثة إلى مستشفى مغاغة المركزي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان وتحديداً في الطريق الواصل بين قريتي بني أحمد وريدة.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وبالكشف عليهم تبين إصابتهم بسحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وبالفحص أفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إنقلابها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.