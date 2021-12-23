اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 م
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مصرع أب وابنته فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل فى الشرقية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:40 ص
مصرع أب وابنته فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل فى الشرقية صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقي أب وابنته مصرعهما فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل طريق" عليوة- الحسينية" بمحافظة الشرقية، وبالعرض على نيابة الحسينية صرحت برئاسة محمد جاد، بالدفن.

 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية بوصول "السيد محمد دياب" 42 عاما وابنته "جنا" 7 سنوات مقيمان عليوة الحسينية، متوفين.
 
 
وتبين من التحريات حدوث الوفاة نتيجة تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل طريق قرية عليوة-الحسينية" وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

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