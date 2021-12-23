اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:03 م
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مرافق الجيزة تواصل حملات إزالة الإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:45 م
مرافق الجيزة تواصل حملات إزالة الإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة حملة مرافق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، من إعداد حملات إزالة التعديات والإشغالات بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء،  للحفاظ على المشهد الخضاري للميادين والشوارع. وأسفرت الحملة التي استهدفت مناطق العمرانية، والجيزة، والوراق، وكرداسة، ومدينة 6  أكتوبر،  عن إزالة وتحرير 128 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمقاهي، ومحلات تجارية، وباعة متجولين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها. 3- اغتصاب جزء منها. 4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها. 6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.


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إزالة التعديات

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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